Тръмп с много тежко предупреждение към Париж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвърза продължаващите безредици във Франция с миграционните процеси и прогнозира, че френската столица много скоро ще стане „мюсюлмански град“.

В изказване пред медиите в Белия дом американският лидер подчерта, че коренът на проблема се крие в имиграцията, а не в образователната система или други фактори.

Той припомни предишен свой телефонен разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон, в който го е призовал да спре приема на нови мигранти.

Тръмп настоя европейските държави да затворят границите си, като аргументира позицията си с твърдението, че насилието е пряко следствие от засиления приток на чужденци.

Коментарите му идват на фона на протестите през изминалия уикенд срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги във Франция. Недоволството в редица градове ескалира в сблъсъци с органите на реда, палежи и вандалски прояви.

Заради напрежението местните власти въведоха ограничения за придвижване и масови събирания в определени райони на Париж и страната.

Ескалацията на насилието засилва обществения и политически натиск върху правителството на Макрон по въпросите на сигурността, а изявленията на Тръмп отново разпалиха дебата за миграцията от двете страни на Атлантика.

Полицейски час в редица френски градове, опожарени сгради и разбити магазини бележат задълбочаващата се криза във Франция шест месеца преди президентските избори. След две нощи на размирици властите се опитват да възстановят реда, а западният печат поставя във фокуса си действията на правителството и способността на президента Еманюел Макрон да овладее ситуацията.

Британският вестник „Таймс“ извежда в заглавие въвеждането на полицейски час след две нощи на безредици. Изданието посочва ограниченията в Париж, Лил и Лион като част от усилията на Макрон да потуши насилието, съпътстващо протестите в цялата страна.