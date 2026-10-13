Напрежение в Париж. Използват сълзотворен газ и водни оръдия

Френската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстранти в Париж в края на ученически марш, част от продължаващото вече четири седмици национално протестно движение.

Гимназистите излязоха на улицата заради недостига на учители, препълнените класни стаи и лошото състояние на училищните сгради. Исканията им за повече инвестиции в образованието получиха подкрепата на студенти и профсъюзи.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи над 161 000 души са участвали в демонстрации в големите градове на страната.

В последния етап от националното движение към протестиращите се присъедини и 23-годишната шведска активистка Грета Тунберг. Демонстрациите са насочени към натиска върху властите за по-сериозно финансиране на образователната система.