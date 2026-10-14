Всичко по темата Париж

Напрежение в Париж. Използват сълзотворен газ и водни оръдия
Над 161 000 души се включиха в протестите във Франция
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Над 161 000 души се включиха в протестите във Франция
Нашенецът е шофьор на микробуса, който докарал украинеца и германеца
Най-старият килим, който се показва в изложбата е от 1830 г.
Събитието е точно два месеца преди откриването на Олимпийските игри в Париж