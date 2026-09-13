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В Kaufland можете да откриете селекция от първокласни колбаси и сирена и разнообразие от рибни специалитети
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В Kaufland можете да откриете селекция от първокласни колбаси и сирена и разнообразие от рибни специалитети
Има над девет патрулни автомобила в Стара Загора
Какви са продуктите
940 от сирената в пицата са от Франция, а останалите са доставени от страни по целия свят
Те съдържат химикал, който понижава кръвното налягане и намалява вероятността от сърдечна недостатъчност
Заради липса на търсене са изхвърлени над 5000 т млечни продукти
Днес от 13 часа ще бъдат използвани националните сигнали за тревога, съобщиха от МВР. Сирените ще бъдат тествани в 11 града - Бургас, Варна, Кърджали...