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Тестват сирените в 11 града

Тестват сирените в 11 града

Днес от 13 часа ще бъдат използвани националните сигнали за тревога, съобщиха от МВР. Сирените ще бъдат тествани в 11 града - Бургас, Варна, Кърджали...

13 октомври | 5:05
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