Покъртителна гледка. Още един язовир с критично малко вода
20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен
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20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен
За часове някои улици се превърнаха в реки
Името ѝ идва от турската дума bakır – мед, което подсказва за някогашното ѝ рударско минало и медните залежи в района
За какво съобщи очевидец
Причината не е необикновено природно явление, а облачното време
Какво става с голям наш язовир
Специалисти обясняват, че това е заради горещото лято
Обикновено пернатите гостуват в морската столица през зимния сезон
Все още се извършват проверки и се изясняват обстоятелствата
Повтори култовия кадър
Ползван дълго време от ЦК на БКП
Задава се изключително явление
Какво разказва очевидец
Направена е рано сутрин
Целият район е осеян с много красиви местности и села
Могат да се наблюдават чудни гледки
В близост до Пампорово
Намира се Пирин
Намира се до с.Равногор
Какво направиха на възрастно куче