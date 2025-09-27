Покъртителна гледка. Още един язовир с критично малко вода

Петият по обем и четвърти по площ язовир в България остана с критично малко вода.

Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско – малко под 19%. Основна причина за това е продължителната суша, а ситуацията създава пряк риск за напояването на земеделските земи в Сливенско и Ямболско.

"Жребчево" - пети по обем и четвърти по площ язовир в България. Изграден на река Тунджа в далечната 1965 година, предимно за напояване.

20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен.

„Жребчево" ли? Няма вода, голяма суша е. Преди беше пълно с вода, сега дойдохме сутринта, с 20 см водата спадна", обяснява Слави Гочев.

"Тази година идваме за пръв път, защото вода няма“, посочи Янка Гочева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com