Нов живот за легендарен хотел на морето. Получава дубайски блясък

Една легенда на морето се завръща. Започна най-мащабната реконструкция на емблематичния Гранд хотел Варна в курорта „Св. св. Константин и Елена“ - мястото, което поколения българи свързват с лято, престиж и морска светлина. Проектът е нов прочит на идеята за морски лукс.

Реконструкцията: От хотел към морски град в сградата

Гранд хотел Варна ще бъде изцяло преосмислен като комплекс, който работи целогодишно и съчетава три функции: частни резиденции, бутиков хотел и големи обществени пространства.

Проектът предвижда 120 частни жилища с площ между 70 и 410 кв.м, отделени функционално от хотелската част и със самостоятелен достъп. Това са домове, които не просто гледат към морето - те го притежават. Вътрешни дворове, тавани до 4 метра, панорамни прозорци, апартамент с дневна висока 5 метра, резиденции на последния етаж с гледка до 180 градуса.

Хотелската част ще бъде бутикова - 72 стаи, спа и уелнес зона, вътрешен и външен басейн, фитнес, собствен парк от 15 000 кв.м и „Подиумът“ - партера с над 25 ресторанта, магазини, сладкарница и лоби бар.

Това не е просто хотел. Това е малък морски град, в който човек може да живее, да почива и да бъде обслужван като гост на висок клас резиденция.

Брандираните резиденции

Един от най-интересните елементи е моделът Branded Residences - концепция, която от години се развива в Дубай, Маями и големите европейски курорти.

Собственикът притежава жилище, но едновременно с това има достъп до услуги, характерни за петзвезден хотел: денонощна рецепция, консиерж, охрана, видеонаблюдение, почистване, пране, химическо чистене, техническа поддръжка, предварително зареждане на жилището преди пристигане.

Това е моделът на бъдещето - дом, който работи за теб.

Новият мащаб на българския морски лукс

Инвеститор е „Гранд хотел Варна резидънс“ ООД, зад което стоят „Планекс холдинг“ и „GXB-Инвест“. „Планекс“ е име, което тежи в строителството: детската болница „Света Анастасия“ в Бургас, хотел „Интернационал“ в Златни пясъци, десетки мащабни проекти по Черноморието.

Реконструкцията се финансира и с кредит от 8.5 млн. евро от УниКредит Булбанк, обезпечен с ипотека върху терена и част от сградата.

Теренът е 20 750 кв.м, а разгънатата застроена площ — 31 123 кв.м. Това е проект от мащаб, който рядко се вижда в България.

Архитектурата - запазване на духа, нова енергия

Реконструкцията ще запази характерния архитектурен облик на сградата - онзи силует, който поколения свързват с морето. Но вътре всичко ще бъде ново: високоефективно остъкляване, вътрешна изолация, системи за интелигентно управление, енергийна ефективност, модерни материали.

Пазарът - само персонални оферти

Цените на жилищата няма да бъдат обявявани публично. Инвеститорите ще изготвят индивидуални оферти за всеки купувач. Това е практика, характерна за най-високия клас имоти - модел, който поставя Гранд хотел Варна в категорията на премиум резиденциите по света.

Част от апартаментите могат да бъдат купени с инвестиционна цел. За тях е предвидена Rental програма - професионално хотелско управление, общ приходен пул, краткосрочно отдаване без ангажимент за собственика.

Морето, легендата и бъдещето

Гранд хотел Варна е повече от сграда. Той е част от историята на българския туризъм. Място, което помни първите туристи, първите семейни ваканции, първите морски вечери.

Сега легендата се завръща - по-голяма, по-съвременна, по-смела. Когато проектът бъде завършен през 2028 г., курортът „Св. св. Константин и Елена“ ще има нов символ. А българското Черноморие - нова причина да бъде наричано място на модерния лукс.