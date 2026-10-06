Военният министър с извънредно съобщение за моряците

Самолет Су-25 е изпратен за въздушно разузнаване и търсене на оцелели след поразяването на кораби от дронове в български води. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, предава бТВ.

Премиерът Румен Радев съобщи, че от ударените два кораба единият, който е плавал под флага на Того, е потънал и екипажът е в неизвестност.

По думите на Стоянов самолетът Су-25 разполага с характеристики, които позволяват да извършва полет с по-ниска скорост и да облети морското пространство в търсене на хора, които може да са оцелели след инцидента.

Междувременно катер вече е прибрал двамата ранени от другия кораб, чийто екипаж е евакуиран и спасен от българския кораб „Диоскурия“. Те се намират на около 13 мили от брега и ще бъдат транспортирани възможно най-бързо към Варна, където се очаква да бъдат поети от екипите на Военномедицинска академия.

В операцията са ангажирани и два хеликоптера от авиобаза „Крумово“. Те пътуват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето ще вземат спасители и при необходимост ще се отправят навътре в морското пространство.

Министърът на отбраната увери, че армията има готовност да ангажира и допълнителни сили и средства в зависимост от развитието на операцията.