Общество

Двама моряци от кораба са тежко пострадали. Нова тревога ОБНОВЕНА

Единият от тях е сериозно обгорял

Двама моряци от кораба са тежко пострадали. Нова тревога ОБНОВЕНА
06 окт 26 | 11:50
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Влади Кирилов

Нова тревожна информация за атакувани от дронове кораби в наши териториални води край град Бяла.

Вече става ясно, че кораб под либерийски флаг, ударен от дронове край Одеса още на 5 август, продължава да дрейфа свободно в Черно море и вече се намира на около 40 морски мили източно от нос Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Плавателният съд е останал без работещи системи след пожар и оттогава се движи без собствено управление. Морски експерт предупреди, че при промяна на времето или авария корабът може да създаде риск както за крайбрежието, така и за морската среда.

Президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров коментира пред бТВ, че българските институции могат да се намесят, въпреки че корабът не е в териториалните води на страната. Причината е, че той се намира в изключителната икономическа зона, където България има интерес да не допуска аварии и замърсяване. По думите му първата стъпка трябва да бъде оценка на риска и изготвяне на конкретен план за действие.

Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма - той е сериозно обгорял, а другият - с травма на главата, съобщиха БНТ и БНР. Има и по-леко пострадали.

В момента към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна.

Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Мащабна спасителна операция се провежда източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Двата търговски кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България на 80 морски мили от град Бяла. Единият от тях - ALFA WATAN, е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа.

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Автор Влади Кирилов

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