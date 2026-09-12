Две подценявани професии станаха златни! Носят невиждани заплати
Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
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Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
Прегърнахме се и чакахме удара, казаха оцелелите
Те са на фермери и машинисти
През ноември и декември те също напуснаха временно работа
Най-много получават в Обединеното Кралство и Дания
Апелативният съд във Варна потвърди изцяло присъдите на двамата
Трима от тях са заразени
Счупено е челното стъкло на движещия се локомотив
Липсата на кадри е най-острият проблем в бизнеса
Димитър Михнев е осъден на 15 години, а Радослав Петков на 10
Експертизата е била поискана от защитниците на машинистите
Нова безсрочна стачка искат машинистите от германския синдикат Ге Де Ел (GDL), съобщават световните медии. Вчера синдикален представител посочи пред...
Петдневната стачка на германските железничари, която трябваше да продължи до понеделник, бе прекратена предсрочно, обявиха организиралите я синдикати....
Берлин. Германски съд постанови, че стачката на машинистите от "Дойче бан" е законна и не е диспропорционална, като по този начин отхвърли искането на...
Ямбол. Само 150 метра деляха страната от нова влакова трагедия. Машинисти са предотвратили сблъсък на жп релсите, след като са успели да спрат влакове...
Берлин. Двудневна ефективна стачка започнаха днес машинистите на германската национална железопътна компания „Дойче бан" (Deutsche Bahn), предаде АП....
Машинистите в Германия предприемат стачни действия. Профсъюзите на служителите в железниците настояват за по-високо заплащане и по-добри условия на тр...
Буенос Айрес. Поставянето на камери за наблюдение във влаковете в Аржентина разкри, че машинистите допускат много сериозни нарушения. Това съобщи пред...