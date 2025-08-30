Доц. Борислав Цеков: Опозицията е изключително слаба, няма доверие от избирателите!

Опозицията у нас е "изключително слаба, фрагментирана и без ясни каузи", а възможни коалиции между диаметрално противоположни партии биха били "тотална безпринципност". Коментара направи пред БНТ конституционалистът доц. Борислав Цеков.

"Навлизаме в нормален политически цикъл след години на непрекъснати избори и протести. Опозицията ще се опитва да бъде активна, но ще остане фон на управлението, без решаващо влияние върху неговата стабилност", прогнозира той.

„Допреди 4 години протестите на опозицията, без значение какви, бяха сериозен, важен политически фактор, който до голяма степен определяше стабилността на управлението, то сега ситуацията е коренно противоположна. Сега ситуацията е коренно противоположна“, каза Цеков.

„От една страна опозицията е изключително слаба, защото е фрагментирана, защото не е получила достатъчно доверие от избирателите. И защото фрагментацията й е на базата на коренно противоположни визии за пътя на България, за геополитическата ориентация на България", посочи експертът.

Според него обединяването на различни партии само заради опозиционното им участие "би било тотална безпринципност и би дискредитирало формациите, които биха влезли в някакъв тип колаборация". Защото не се обединяват на базата на някакви фундаментални принципи и ценности, а се водят от конюнктура и от принципа "Стани да седна, отбеляза той.

В същото време управляващото мнозинство е показало, че може да работи динамично и координирано, а кабинетът "Желязков" вече е отпушил забавени назначения и проекти. "За разлика от предишните години на безвремие, сега държавата започва да работи", посочи Цеков.

Правителственото управление е динамично, но очевидно добре се стикова по важните за управление неща", допълни Цеков и отново изтъкна: "Това правителство работи. Това е най-важното. Моето впечатление за изминалите години е, че държавата беше в безвремие, нищо не се случваше. Тичаше се на място. Сега се отпушиха затлачените от години назначения в регулаторните органи, отпушиха се големи проекти, сега се възстановиха ремонтите на пътища, виждаме какво се случва и с тези германски инвестиции във военните заводи, които са изключително важни за България".

Запитан коя трябва да е следващата национална цел, Борислав Цеков заяви: "Въвеждането на единната европейска валута е попътна валута, по-скоро инструмент да бъдем интегрална част от Европа, за да се развиваме успешно. Голямата цел е работа на политиците и ние трябва да изискваме това от нея. От тях очакваме, а ние ще им даваме оценки."

На въпрос как оценява работата на съдебната система и казуса с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, Цеков отговори: "По-важно е какви са мненията на нас конституционалистите, които разбираме от тази материя, а не въобще на юристите изобщо. Аз съм дал становище и в него съм категоричен, че това, че НС се намеси и прекрати една висяща конституционна процедура и то с един ясен мотив - политическо несъгласие с конкретна кандидатура, в случая на господин Сарафов, е извън правомощията на НС.“

„Отделно това, че със законова норма парламентът забранява, видите ли, на висш конституционен орган като ВСС да осъществява своите предвидени в Конституцията правомощия, също е извън правомощията на това НС и в този смисъл е противоконституционно. И се надявам, че мнозинството от конституционните съдии ще вземат предвид тези аргументи, които подробно съм изложил в своето становище", категоричен бе доц. Борислав Цеков.

