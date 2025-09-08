Борислав Цеков свали маската на Радев: За 4 години затлачи всичко!

В продължение на четири дълги години - цял управлениски мандат! - на власт пряко или косвено беше Румен Радев. Пряко - чрез серията от неговите служебни правителства, а косвено - чрез правителствата на насърчаваните от него, по думите му, "шарлатани", които доминираха провалените правителства на Петков и Денков. Това беше статуквото.

Това заяви топ конституционалистът доц. Борислав Цеков, собственик на "Галъп" в свой пост във "Фейсбук". Ето какво още написа Борислав Цеков:

Камък върху камък не беше поставен през тези четири години. Всичко се затлачи и провали. Настана блатно безвремие, като при кабинета "Беров" през 1990-те. В това безвремие единственото, което се случваше в управлението, беше мащабна корупция и пагубна некадърност. Невиждан непотизъм - изпоназначиха си роднините и партийните калинки на държавна хранилка.

Злоупотребявайки с власт и постове, си уреждаха частни сделки, титли, звания и привилегии. Това беше под светлините на прожекторите. Зад кулисите овладяха в свой частен интерес контрабандни канали, обезкостиха енергетиката, поставиха президентски и партийни чадъри над тлъсти корупционни схеми. Загробиха България с "Боташ". По време на това статукво нищо не беше постигнато в интерес на България. Радев беше в дълбока изолация, а "Петков, Денков енд ко" ни правеха за смях пред чуждестранните партньори от ЕС и НАТО.

Това токсично и безполезно за гражданите статукво днес е в процес на демонтаж. От управляващите зависи дали ще върнат България на пътя на нормалното развитие и стабилността.

Казвам всичко това, защото опитите за подмяна на фактите и смисъла на изминалите четири години стават все по-арогантни. Не, това старо статукво не беше "промяна" и няма нито потенциал, нито нужния интегритет да донесе "промяна" днес, утре или вдругиден. Това статукво, което е омразно за мнозинството от българите, се бори единствено за своята реставрация. Нищо повече и нищо по-малко.

