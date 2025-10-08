Борислав Цеков разкри елементарна интрижка на гърба на Тръмп

Елементарна вътрешнобългарска интрижка, която няма нищо общо със САЩ, още по-малко с президента Тръмп, разкри собственикът на "Галъп" доц. Борислав Цеков. Ето какво написа във фейсбук един от най-добрите ни експерти по конституционно право:

Чета смехотворни локални глупотевини от хора, които разбират от САЩ и Donald J. Trump , колкото Божинката разбира от ядрена физика. Президентът Тръмп бил "удрял" ГЕРБ и Бойко Борисов през Wall Street Journal (WSJ). Сигнали бил давал така американският президент на България. Глупости!

Като един от малцината в България, които разбират темата с Тръмп и неговото управление, и са достатъчно осведомени от меродавни източници, а не, защото "така ми се струва," или "щото пише в Телеграм", ще кажа следното.

Трябва да си дълбоко невеж за американската политика, за да твърдиш, че при администрацията на Тръмп WSJ е "официоз на Вашингтон" и Тръмп говори чрез него системно или инцидентно. Това не е така!

И причините са много, но тук не им мястото. Ще припомня само публично известния факт, че от няколко месеца Тръмп съди WSJ за 10 милиарда долара.

Информацията за г-н Борисов в WSJ не изхожда от кръговете около президента Тръмп. Подхвърлена е от момчетата от Nexo, едно от които беше депутат от това, което днес се нарича ПП-ДБ, а тогава - Реформаторски блок или нещо от този род.

Елементарна вътрешнобългарска интрижка, която няма нищо общо със САЩ, а още по-малко - с президента Тръмп.

Напротив - косвено това е и атака срещу самия Тръмп и срещу Дон джуниър, която се вписва в наративите на левичарската (соросоидна) опозиция в САЩ, която се опитва, макар и безуспешно, да гради пропаганден образ на настоящата администрация в Белия дом като "корумпирана" и "клиентелистка".

Нищо повече и нищо по-малко! Благодаря ви за вниманието по този въпрос.