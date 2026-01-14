Борислав Цеков с унищожителна присъда за кмета на София. Боклук и плъхове

София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят... Защото няма работеща и ефективна официална власт в Столичната община. Заради некадърността на ПП-ДБ-СС управлението начело с отрочето на ДС. Това заяви топ конституционалистът до. Борислав Цеков в унищожителен пост във фейсбук по повод кризата с боклука в София.

Ето какво още написа собственикът на "Галъп":



Прочее, писал съм цели статии преди време - провалът на отрочето на ДС е напълно закономерен. Отрочетата на ДС са такива - посредствени и некадърни, получили всичко наготово - пари, контакти, влияние, но неспособни да ги управляват и надграждат.



Като ДС-родителите си и техните ДС-родители, които тровят България и преди, и след 1989 г., и си въобразиха, че след като успяха да разграбят националното богатство, им предстои да инсталират потомството си като "новия национален елит". Със заграбените пари ги пратиха да се изучат в чужбина и им внушиха, че са новите патриции.



Но не им се получи заради простата причина, че ДС е продукт на отрицателна кадрова селекция - там се насърчаваха нискочелието, подлеците, садистите, мръсниците и негодниците от всякакъв калибър. И освен това не трябва да се забравя, че такива служби са обслужващ персонал на властта, а не тези, които имат капацитет да вземат политически решения. И този обслужващ персонал си въобрази след промените, че ще излъчи "стратезите" на прехода.



Но некадърността и посредствеността им доведоха до това, че каквото пипнаха, го разпиляха и унищожиха. Не наложиха нито едно успешно кадрово решение през тези години в нито една сфера - трудно им е да надскочат собствената си посредственост.



Пречеха на кадърните и залагаха на нефелните си отрочета. Вижте къде е всичко, което докопаха от приватизацията, например - съсипано, изядено и изпито, скътано като някой лев за луксозни старини, но дотам.



Некадърното им потомство се пробва да играе ролята на "нов елит", но се проваля на всяка крачка. Естественият обществен подбор и свободната конкуренция (която ДС-тарторите се опитваха да задушават) започват да си казват думата.



В новите национални елити ДС-потомството ще има само периферно присъствие. Нищо стойностно не създават и нямат капацитет да създадат. След още две-три десетилетия никой няма да си спомня за тях и тейковците им. Та така с отрочетата на ДС.



А глупаците нека продължат да съсипват България, като ги избират и инсталират тук-таме. Не е лошо да има нагледни примери за некадърност, скрита зад фарфаронски претенции и фалшиви биографии.



Що се отнася до въпросния Васко - казвал съм го многократно, откакто беше избран - оставка!

