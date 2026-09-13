Адски пожар в центъра на София. Жертва и ранени
На мястото на инцидента са пристигнали шест пожарни автомобила,
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На мястото на инцидента са пристигнали шест пожарни автомобила,
Чрез улицата се облекчава транспортното обслужване на редица обществени и жилищни зони
Поправката на неравностите не е единствената пречка за забавяне на пускането на движението
Периодът е от днес, 19 декември, до 25 януари догодина
Бесни са заради ремонта на "Опълченска"
Изказа се инжинер от Столична община
Ако трябва да се преправя проектът, е трябвало реновирането да се забави с година
Участничка в акцията се изказа
Започват дейностите по реконструкцията на ул. „Опълченска“
Как вървят строителните действия
Касае всички, които пътуват по "Опълченска"
Ще бъде с бус ленти, изцяло се реконструира и ще бъде затворено за дълъг период
Катастрофа между лек автомобил и мотор е станала на бул. „Сливница" в столицата преди кръстовището с ул. „Опълченска" , посока Сточна гара, съобщи „Фо...