Неделя Месопустна - край на месото и начало на постния път
Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
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Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
Отбелязваме Месни Заговезни или така наречената Неделя месопустна- последния ден, в който се яде месо преди Великденските пости. Денят винаги съвпада...
На 15 февруари православната църква отбелязва Месни Заговезни или Неделя Месопустна. Празникът винаги се празнува в неделя, 8 седмици преди Великден,...