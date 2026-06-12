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Отбелязваме Месни заговезни

Отбелязваме Месни заговезни

Отбелязваме Месни Заговезни или така наречената Неделя месопустна- последния ден, в който се яде месо преди Великденските пости. Денят винаги съвпада...

06 март | 8:14
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Отбелязваме Месни Заговезни

Отбелязваме Месни Заговезни

На 15 февруари православната църква отбелязва Месни Заговезни или Неделя Месопустна. Празникът винаги се празнува в неделя, 8 седмици преди Великден,...

15 февруари | 8:35
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