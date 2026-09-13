Неделя Месопустна - край на месото и начало на постния път
Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
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Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
Претъпканите трапези по време на празниците носят голям риск за организма ни
Мерудии от магерницата
Лесна за приготвяне и изключително полезна
От днес - седем седмици преди Великден, след Сирни заговезни, започва Великият или Великденският пост, който продължава до 30 април включително. Вели...