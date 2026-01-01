80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
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Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
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