Нов обир за милиони: Свиха изключително колие посред бял ден
Стойността на откраднатото бижу и самоличността на неговия собственик се пазят в тайна
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Стойността на откраднатото бижу и самоличността на неговия собственик се пазят в тайна
Разбита витрина, бягство посред бял ден и подозрение, че е изчезнало легендарно кралско бижу за милиони
Колко по-точно струва то
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