Гласят се за стола на Ники Кънчев в Стани богат

Пловдивчанинът Игнат Ганев продължи играта си в "Стани богат" от вчера. Той правилно посочи, че първата наша възпоменателна евромонета е посветена на 125 години от първия електрически трамвай. После каза, че Бербатов не е играл във "Фиорентина".

Като разбра, че Ганев е фен на ЦСКА, Ники Кънчев му обяви, че "ще помогна с удоволствие на чорбар, като вас". И го направи с това, че Антананариво е град на остров Мадагаскар. Приятел му подсказа, че еврейските момчета стават Бар Мицва на 13 години.

Той заключи 2500 евро и извика Тони, който бе с него в студиото, да помислят заедно, коя е най-старата монархия в Европа. Не им хрумна, че е Дания, Ганев се отказа и си тръгна с 1500 евро.

После игра започна коментаторът на баскетболни и хокейни мачове Александър Лилов. След като мина през лесните въпроси, поиска жокер на шестия и Ники Кънчев му помогна, че Дяволския мост е на Арда. Посочи, че "Човешко, твърде човешко" е книга на Ницше. След 50 на 50 позна, че групата "Айрън мейдън" е кръстена на уред за мъчения.

Преди това с Ники Кънчев се майтапиха, че Лилов няма да го измъчва, защото му е бил жокер и няма кой да води "Стани богат" занапред.

Тогава Кънчев разкри, че всъщност има желаещи да му седнат в стола, но не посочи имена. „

В крайна сметка Александър Лилов си тръгна само с 300 евро, защото не знаеше, че първият мавзолей е в днешен Бодрум, Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com