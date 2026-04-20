Ники Кънчев онемя! Нещо невиждано се случи в "Стани богат"

Тази вечер Йосиф Йосифов продължи играта си в "Стани богат" от миналата седмица. Младежът започна от въпроса за 750 евро, който беше какво е съкращението на предварително обучения генеративен трансформатор. След 50 на 50 позна, че е GPT. За 1000 евро Ники Кънчев му подсказа, че Йохан Себастиян Бах е творил в музикалния период барок.

Йосифов заключи 1500 евро, които каза, че не му стигат за кола, каквато иска да си купи, но му остана само един жокер. Младежът трябваше да отговори на кое море няма плаж. Вариантите бяха Азовско, Гренладско, Берингово и Саргасово. Йосифов започна да разсъждава кое море е студено и е там горе, визирайки север на глобуса. Реши да звънне на преподавателя си по история, понеже забрави, че е с приятелката си Габриела в студиото и може да се допита до нея. Преподавателят му каза да заложи на Саргасово море. Когато това се случи Ники Кънчев избухна в неистов смях.

"Искам да се прекръстя", каза водещият, който за 25 години не бил виждал участник, толкова нямащ никаква представа, какво го питат, да дава верен отговор. После обясни, че именно Саргасово е правилно, защото е вътрешно море и няма свои брегове.

След като си гарантира 1500 евро, Йосифов се пробва за следващата сума, но без успех. Реши, че най-новията язовир е "Нови Искър", а не "Луда Яна".

"Аз въобще не се притеснявах. Сбърках на много места, но добре, че бяха жокерите", направи собствен анализ младият участник.

После срещу Ники Кънчев сена таксиметровият шофьор Павел Павлов.

