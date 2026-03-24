Смаяха Ники Кънчев! Неочаквано предложение в "Стани богат"

Красива студентка впечатли Ники Кънчев в "Стани богат" със знания и позиция по важна тема. Това провокира водещият да й направи неочаквано предложение.

"Интересна ли ви е, Ани, темата за глобалното затопляне? Екологията, климатичните промени, това какво ядем ние и какво вашите бъдещи деца ще ядат?", попита я той. Анна Якимова не се поколеба и даде аргументиран отговор, като посочи реални проблеми от родния си край.

"Да, заинтересована съм и ставам свидетел на ефекта от него, тъй като североизточният район, от който идвам, е сериозно засегнат. От години имаме недостиг на сняг, а той е основополагащ – особено за добруджанския регион, защото позволява на почвата да се затопли и да има богата реколта. Това влияе сериозно на промишлеността", обясни тя.

Отговорът ѝ направи силно впечатление на Кънчев, който не скри възхищението си.

"В "Стани богат" също спазваме екологични практики. Заповядайте на стаж при нас", предложи ѝ той.

Анна благодари за поканата, а водещият добави с усмивка: "Е, не съм Светльо Иванов, но..."

Младата участничка сподели, че гледа "Стани богат" от дете, занимава се с творческо писане и мечтае да стане журналист.

Тя отпадна на въпрос за 1500 евро, свързан с библейската история за тримата влъхви, но прие случилото се с усмивка.

"Дойдох за преживяването", категорична бе Анна.

