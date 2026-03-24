Смаяха Ники Кънчев! Неочаквано предложение в "Стани богат"

Красива студентка впечатли Ники Кънчев в "Стани богат" със знания и позиция по важна тема. Това провокира водещият да й направи неочаквано предложение.
"Интересна ли ви е, Ани, темата за глобалното затопляне? Екологията, климатичните промени, това какво ядем ние и какво вашите бъдещи деца ще ядат?", попита я той. Анна Якимова не се поколеба и даде аргументиран отговор, като посочи реални проблеми от родния си край.
"Да, заинтересована съм и ставам свидетел на ефекта от него, тъй като североизточният район, от който идвам, е сериозно засегнат. От години имаме недостиг на сняг, а той е основополагащ – особено за добруджанския регион, защото позволява на почвата да се затопли и да има богата реколта. Това влияе сериозно на промишлеността", обясни тя.
Отговорът ѝ направи силно впечатление на Кънчев, който не скри възхищението си.
"В "Стани богат" също спазваме екологични практики. Заповядайте на стаж при нас", предложи ѝ той.
Анна благодари за поканата, а водещият добави с усмивка: "Е, не съм Светльо Иванов, но..."
Младата участничка сподели, че гледа "Стани богат" от дете, занимава се с творческо писане и мечтае да стане журналист.
Тя отпадна на въпрос за 1500 евро, свързан с библейската история за тримата влъхви, но прие случилото се с усмивка.
"Дойдох за преживяването", категорична бе Анна.
