Ники Кънчев препарира публиката в Стани богат

С шеги и закачки продължи играта в днешния "Стани богат" на Живко Желев. Първо, когато той трябваше да каже как се казва първата БГ инфлуенсърка, създадена от изкуствен интелект, отхвърли варианта Арина, защото му звучало, като раса обявена за превъзходстваща от един отдавнашен лидер. Когато чу разсъжденията, Ники Кънчев не се стърпя и избухна в смях:

"Намеквате за Хитлер... Неведоми са пътищата в "Стани богат".

Желев все пак позна, че не става дума за Арина, а за Ахинора.

По-натам участникът трябваше да познае, в каква дисциплина на леката атлетика България има два златни медала. Реши да звънне на приятеля си Васил Димитров, когото представи като човек с широки познания в спорта. При обаждането обаче водещият реши да го изгъбарка и вместо да се представи като Ники Кънчев обяви:

"Обаждам се от Първо районно"

Публиката се спука от смях, но от страна на жокера последва мълчание. Когато все пак бе обявено, че става въпрос за обаждане от "Стани богат" той не успя да помогне на Желев. Участникът заложи на скок на височина, вместо на тройния скок и си тръгна с едва 300 евро.

Същата сума взе и логопед, занимаващ се с хранителен бизнес. Ангел Юруков беше представен като човек, който е писал стихове върхи банкноти, а на един купюр надраскал "Само ЦСКА". Ники Кънчев се измайтапи, че само заради това директно получава 1000 евро.

Юруков показа много знания, но игра рисково. Стигна до 2500 евро, които искаше да заключи. Нито Ники Кънчев, нито жена му обаче не можаха да му помогнат, че Бриджит Бардо има две песни с някогашния си мъж Серж Генсбур. Юруков заложи на Жилбер Беко и това го свлече на автоматично осигурената сума от 300 евро.

