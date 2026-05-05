Няма шега. Диана Димитрова си пусна тарифата

Актрисата и художничка Диана Димитрова обяви официално цените за своите портрети, като вече приема поръчки на стойност 130 евро за един портрет и 240 евро за двоен, пише в. „Уикенд“.

„Рисувам хора, не просто лица“, споделя тя, описвайки подхода си към изкуството като дълбоко личен и емоционален процес, в който се стреми да улови характера и „душата“ на човека, а не само неговата външност.

Димитрова разказва, че започва да рисува портрети като експеримент, но бързо среща силен интерес и положителна реакция от страна на хората. Именно това я подтиква да развие дейността си професионално. Според нея най-голямата мотивация са реакциите и усмивките на клиентите, които оценяват труда й и личния подход към всеки проект.

Бившата актриса посочва, че последната й изложба е била напълно разпродадена. В момента от цялото й творчество са останали само две картини, които предстои да бъдат предложени на търг. Следващата изложба е планирана за началото на 2027 година, като дотогава тя ще се фокусира върху нови проекти и индивидуални поръчки.

Освен класически моливни портрети, художничката работи и в други формати и техники, включително портрети на платно. Всеки проект се изработва индивидуално след предварителен подбор на снимки и съгласуване с клиента.

Процесът на поръчка е структуриран в няколко стъпки – клиентите първо изпращат снимки, след което заедно с Диана се избира най-подходящата композиция и започва самата работа по портрета. Готовите произведения се изпращат с куриер до клиента. Димитрова уточнява, че приема ограничен брой поръчки месечно, за да може да поддържа високо качество и индивидуален подход към всяка работа.

