Жалко. Участник изпусна големите пари в "Стани богат"

Журналистът и преподавател във Висшето училище по телекомуникации и пощи в София Тодор Господинов направо силно участие тази вечер в "Стани богат", но за жалост изпусна на косъм голямата печалба.

Участникът стигна до въпрос за 10 хиляди евро, когато реши да се откаже. Въпросът бе: "Кой лидер се споменава в полския национален химн?". Възможните отговори бяха: Чингис хан, Наполеон Бонапарт, Александър Македонски и Карл Велики. Извън играта участникът предположи, че това е Наполеон. Макар и да беше прав, вече беше късно и така се размина с още пет бона освен сигурните му вече пет хиляди евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com