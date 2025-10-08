От лидер до символ на нестабилността! Макрон под обстрел

Западните медии реагираха остро на новата политическа криза във Франция, след като петият премиер за две години Себастиен Льокорню подаде оставка. Коментарите варират от обвинения към президента Макрон до прогнози за дълбока институционална нестабилност. Едно е общото послание: Франция е в безпрецедентна политическа буря.

„Монд“: Упадъкът на втория мандат на Макрон

Френският вестник „Монд“ определя ситуацията като „трагичен фарс или драматична комедия“. Според изданието „пиесата, която се разиграва на върха на френската държава, би била почти смешна, ако не показваше упадъка, белязал втория мандат на Макрон“.

„За пореден път без министър-председател и без проектобюджет, президентът на Франция Еманюел Макрон се озовава в сериозна криза — криза, която той сам предизвика, но към която допринесоха всички политически партии“, пише Монд.

Изданието смята, че именно решението на Макрон да разпусне Националното събрание през юни 2024 г. е „вкарало страната в постоянна нестабилност“. „Макрон вече не е единственият отговорен“, допълва вестникът, подчертавайки, че с оставката си Льокорню е „разобличил цялата политическа класа“.

„Телеграф“: Президентът може да прибегне до „диктаторски“ ход

Британският „Телеграф“ очертава три възможности пред френския президент: оставка, нови избори или позоваване на член 16 от Конституцията, който му дава извънредни пълномощия. „Това би пасвало на неговия характер“, отбелязва изданието и припомня, че Шарл дьо Гол е използвал същия член през 1961 г. след бунта в Алжир.

„Пред френския президент стои избор между политическо самоубийство и конституционна ескалация“, пише Телеграф, коментирайки, че нови избори могат да задълбочат хаоса, а едноличното управление би било „удар по демокрацията“.

„Ню Йорк Таймс“: Танц върху руините на институциите

Американският „Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че Себастиен Льокорню е обещал да сложи край на краткотрайните правителства, но сам е станал тяхна жертва. „Танцуваме върху руините на институциите си“, казва цитираният политически анализатор Ален Дюамел.

Изданието подчертава, че малцина очакват Макрон да подаде оставка, но е изправен пред ограничен избор. „Най-доброто решение е свикване на избори и разпускане на парламента, което поне ще изясни волята на народа“, коментира преподавателката по право Ан-Шарлен Безина.

„Франция изчерпа вариантите за стабилно управление“, заключава Ню Йорк Таймс, описвайки политическата сцена като „задънен път, в който всяко решение носи нов риск“.

„Политико Европа“: Макрон губи съюзниците си

Европейското издание на „Политико“ подчертава, че „вярата в способността на Макрон да извади от шапката си решение намалява“. Изданието твърди, че френският президент вече губи подкрепата на някои от своите бивши министър-председатели, а изборите биха отслабили центристката му партия и подсилили крайнодясната Национален сбор.

„Мисля, че той все още има една карта, която да изиграе“, казва социологът Брюно Жанбар от OpinionWay. „Може да номинира някого от Социалистическата партия и да му позволи да сформира правителство“, добавя той.

Въпреки това, Политико предупреждава, че дори нов министър-председател няма да реши кризата напълно: „Франция остава без ясен изход от затрудненото положение.“

„Ханделсблат“: Демокрацията под натиск от поляризацията

Германският „Ханделсблат“ гледа на кризата от по-широка перспектива. „Въпреки силните френски институции и мощното президентство, Франция показва, че демокрацията е трудно приложима под натиска на поляризацията, недоверието и социалното разделение“, пише вестникът.

„Формалната стабилност на системата не може да ни предпази от фрагментирането в обществото – от една страна елитът, а от друга социално слабите. И нито една от фракциите в Националното събрание не изглежда склонна да промени позициите си“, заключава Ханделсблат, предричайки дълга и болезнена криза за Петата република.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com