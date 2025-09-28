Техеран под натиск! Удариха Иран с нови санкции

Светът отново затяга обръча около Иран – десет години след като бяха отменени, санкциите на ООН срещу страната влязоха отново в сила в полунощ по Гринуич, след провала на последните преговори за ограничаване на ядрената програма на Техеран.

Санкциите се завръщат

В 20:00 ч. нюйоркско време (00:00 по Гринуич) оръжейното ембарго и икономическите рестрикции срещу Иран отново станаха реалност – точно десет години след тяхното отменяне. Решението следва активирането на механизма „snapback“ от Великобритания, Франция и Германия, който автоматично възстановява мерките 30 дни след подаване на сигнал, когато дипломатическите усилия се провалят.

Реакции на Запада

САЩ и европейските държави подчертаха, че дипломатическият път остава отворен. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Иран към „преки и добронамерени преговори“ и настоя всички страни незабавно да приложат санкциите. В съвместна декларация външните министри на Великобритания, Франция и Германия изразиха готовност за „нова дипломатическа формула, гарантираща, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“, но призоваха Техеран да се въздържа от ескалация.

Иранският отговор и ядрените факти

Президентът Масуд Пезешкиан отхвърли като „неприемливо“ искането на САЩ цялото количество обогатен уран да бъде предадено срещу тримесечно удължаване на замразяването на санкциите.

Според Международната агенция за атомна енергия Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която обогатява уран до 60% – ниво близко до 90% за военни цели. Експерти оценяват запасите на Техеран на около 440 килограма, достатъчни за 8–10 потенциални заряда при допълнително обогатяване. Техеран настоява, че програмата му е изцяло мирна.

Разделената международна сцена

Русия и Китай се опитаха безуспешно да удължат с още шест месеца действието на ядреното споразумение от 2015 г. (JCPOA), изтичащо на 18 октомври. Руският външен министър Сергей Лавров определи рестартирането на санкциите като „правно невалидно“ и обвини Запада в „саботаж на дипломацията“.

Споразумението от 2015 г., подписано от Иран и шестте световни сили, наложи ограничения върху ядрените дейности на Техеран в замяна на облекчаване на санкциите, но се разпадна след изтеглянето на САЩ през 2018 г.

