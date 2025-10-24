Предупреждение! Русия още не е сломена, Европа да ускори натиска

След новия пакет санкции срещу Русия европейските и световните издания търсят отговор на въпроса: Докога ще продължи войната и има ли Западът реален план за победа на Украйна? В днешния международен преглед на печата големите вестници – от Лондон до Мадрид и Париж – изразяват тревога, че Москва все още не е поставена в безизходица, а Европа и САЩ рискуват да изгубят инициативата.

„Индипендънт“: Европа трябва да удари Русия по болното ѝ място

Британският вестник „Индипендънт“ призовава Европа да положи още усилия, за да „сломи военната машина на Русия“. Изданието определя новите санкции на Доналд Тръмп като „похвална промяна за един изменчив президент“, но настоява, че само Европа може да нанесе истинския икономически удар срещу Кремъл.

„За да се сложи край на войната, санкциите трябва да бъдат затегнати, а страните от ЕС – особено Унгария и Словакия – да спрат покупките на руски петрол и газ“, пише вестникът. „Индипендънт“ настоява още европейските държави да изземат руски финансови активи и да ги използват за финансиране на украинската отбрана.

Изданието предупреждава и за глобални рискове: Китай и Индия могат да подкопаят санкциите, водени от собствените си икономически интереси. Ако те, заедно с Русия, Северна Корея, Иран и дори Венецуела, оформят съвременна „ос на злото“, това ще се превърне в кошмар за Запада, коментира британският всекидневник. Затова, пише той, „западните сили трябва да изтощят Русия икономически и да наводнят бойното поле с модерно въоръжение“.

„Гардиън“: Санкциите няма да спрат Русия – нужна е нова стратегия

В друга британска медия – „Гардиън“ – анализаторът Кристофър С. Чивис твърди, че „новите санкции и оръжия няма да спрат Русия“. По думите му, след десетки пакети ограничения и технологична помощ за Украйна, Кремъл остава далеч от капитулация.

Чивис смята, че санкциите на ЕС губят ефект заради подкрепата на Китай и подчертава, че Западът трябва да обмисли по-гъвкава дипломатическа линия. „Възможно е сделка, която е по-благоприятна за Русия, да се окаже единственото решение, макар и болезнено за Украйна и нейните съюзници“, пише той.

Авторът посочва и неудобната истина – че някои отявлени поддръжници на Украйна може тайно да искат войната да продължи, за да държат руската заплаха в рамките на украинската територия. „След години без напредък трябва да преосмислим какво може американската мощ реално да постигне в Украйна на приемлива цена“, заключава „Гардиън“.

„Ел Паис“: Европа затяга икономическия обръч около Москва

Испанският всекидневник „Ел Паис“ акцентира върху икономическия аспект – новите действия на Европейския съюз целят „задушаване на ключовите сектори, които финансират войната на Русия“. Изданието отбелязва, че Брюксел се стреми да удари най-доходоносните отрасли на руската икономика – петрола и газа, но признава, че резултатите са частични.

„Фигаро“: Европа още не е скъсала напълно енергийната зависимост

Френският вестник „Фигаро“ продължава темата, като отчита, че три години и половина след началото на войната ЕС е почти независим от руския петрол, но остава зависим от руския газ. През 2021 г. 45% от вноса на газ идваше от Русия, а сега делът е паднал до около 20% – сериозно намаление, но все още показателно за уязвимостта на европейската енергетика.

Изданието подчертава, че макар Брюксел да предприема стъпки към пълна енергийна автономия, континентът все още е сред основните клиенти на Москва. Това, според „Фигаро“, показва колко труден и бавен е процесът на икономическо освобождаване от руското влияние.

