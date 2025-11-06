Предупреждение! Лош сценарий очаква САЩ при изкуствения интелект

Китай ще изпревари Съединените щати в глобалната надпревара за лидерство в изкуствения интелект – това прогнозира главният изпълнителен директор на американския технологичен гигант „Енвидиа“ Дженсън Хуанг.

В интервю за „Файненшъл таймс“ и по време на форум в Лондон той посочи, че по-ниските енергийни разходи и по-гъвкавата регулаторна среда дават сериозно предимство на Пекин.

Китай печели от евтина енергия и държавна подкрепа

„Китай ще спечели състезанието за изкуствен интелект“, заяви Хуанг, като подчерта, че страната инвестира мащабно в инфраструктура за данни и стимулира своите технологични компании чрез субсидии.

По информация на „Файненшъл таймс“, властите в Пекин са увеличили държавната подкрепа за корпорации като „БайтДенс“, „Алибаба“ и „Хуавей“, за да компенсират по-високата енергийна консумация на местно произведените чипове. В същото време фирмите, които изграждат центрове за данни, ползват по-ниски цени на електроенергията – фактор, който според Хуанг ще бъде решаващ за технологичната надпревара в следващите години.

Западът – парализиран от регулации и страхове

Изказването на ръководителя на „Енвидиа“ идва на фона на продължаващата забрана, наложена от администрацията на президента Доналд Тръмп, за продажба на най-новите чипове на компанията на Китай. „Западните държави са възпрепятствани от цинизъм и прекомерни регулации“, заяви Хуанг, добавяйки, че бюрокрацията задушава иновациите, докато азиатските конкуренти действат по-бързо.

Миналата седмица пазарната капитализация на „Енвидиа“ надхвърли 5 трилиона долара, след като Тръмп намекна, че може да обсъди възможен достъп на Китай до модифицирани версии на чиповете „Блекуел“. „Енвидиа“ остава технологичен лидер, но собствените ѝ прогнози подсказват, че доминацията в ИИ вече няма да бъде еднополюсна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com