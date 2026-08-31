Принцът изнасилвач наруши домашния арест. Носи ковчега

Опозореният син на новата норвежка кралица Мете-Марит - Мариус Борг Хьойби, се присъедини към членовете на норвежкото кралско семейство в Кралския дворец в Осло за церемонията по преместването на ковчега на крал Харалд V от Кралския дворец в параклиса на двореца, където членове на обществеността ще могат да отдадат почитта си на покойния норвежки монарх.

29-годишният мъж беше сниман редом с крал Хокон, принцеса Марта Луиза, престолонаследница Ингрид Александра и принц Свере Магнус, докато носеха ковчега на покойния монарх през двореца, придружени от дворцови служители.

Появата на доведения син на крал Хокон е бъде спорна за мнозина, тъй като Мариус в момента е под домашен арест, след като беше осъден за няколко престъпления през юни тази година - присъда, която в момента обжалва, съобщава сп. “Hello”.

Защо Мариус напусна домашния арест?

През юни тази година Мариус беше признат за виновен по две обвинения за изнасилване, наред с други престъпления, и осъден на четири години затвор. Той отрече най-сериозните обвинения.

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