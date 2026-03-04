Страшна прогноза за цената на газ и горива. Повличат всичко

Увеличение в цените на газ и петрол прогнозира в студиото на бТВ енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров. Причината е войната в Иран.

Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток, коментира Владимиров. В следващите няколко дни цената на газа ще се успокои, но Европа се намира в тежка ситуация, защото ще трябва да внася огромни количества горива, добави Владимиров.

Той смята, че от 1 май може да се очаква по-сериозно поскъпване на цената на природния газ - с над 50%

Още от другата седмица може да видим по бензиностанциите скок на горивата с 10-15 цента, изчисли експертът.

Според него това, което ще се види впоследствие е, че и цената на електроенергията ще се повиши. "Не трябва хората да се паникьосват, защото за гражданите няма голям ефект", каза Мартин Владимиров.

Той призна, че все пак причината за по-високата цена на електроенергията е заради студената зима. "Зимата беше по-студена и е нормално, когато потреблението е по-високо, да има и по-висока цена на тока. Българинът като цяло не обича да плаща по-високи сметки за ток. Без инвестиция в подобряване на енергийната ефективност и когато температурите спаднат драстично, може да скочи с много десетки проценти, което хората не го усещат", коментира Мартин Владимиров.

