Рожден ден днес има европейски шампион

Рожден ден днес празнуват:

Илия Дживондов, бивш лекоатлет, европейски шампион на 400 м на закрито

Ивайло Диманов, журналист, писател и бард

Милена Гетова, тв режисьор

Проф. д-р Георги Вълчев, историк, ректор на Софийския университет

Богдан Глишев, театрален актьор =

Огнян Златев, бивш ръководител на представителството на ЕК в Хърватия

Д-р Петко Кирилов, началник Отделение по гръдна хирургия в УМБАЛ „Пълмед“

