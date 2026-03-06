Рожден ден днес има европейски шампион

Рожден ден днес празнуват:
Илия Дживондов, бивш лекоатлет, европейски шампион на 400 м на закрито
Ивайло Диманов, журналист, писател и бард
Милена Гетова, тв режисьор
Проф. д-р Георги Вълчев, историк, ректор на Софийския университет
Богдан Глишев, театрален актьор =
Огнян Златев, бивш ръководител на представителството на ЕК в Хърватия
Д-р Петко Кирилов, началник Отделение по гръдна хирургия в УМБАЛ „Пълмед“
