Срив! Спря издаването на "Гражданска отговорност"

18 яну 26 | 15:01
Боряна Колчагова

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност". Връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност“ са блокирали. Проблемът е бил регистриран още вчера.

Сривът важи само при сключването на нови полици. Вноски по "Гражданска отговорност“ могат да се извършват.

От МВР посочиха, че се работи активно по възстановяване на нормалната работа на системата, съобщават БНТ и Нова тв.

Твърди се, че всеки ден, в който системата не работи, оставя по над 12 000 автомобила извън закона.

Автор Боряна Колчагова

