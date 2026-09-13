Рязка промяна с номерата на колите. КАТ взе решение
Въвеждат нови букви в София, старите свършиха
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Въвеждат нови букви в София, старите свършиха
Какво съобщиха от "Пътна полиция"
Регистрационните табели за автомобили свършват, защото фирмата, която ги печата, няма подписани нови договори и табелите се изчерпват в почти цялата с...
Таксата за монтаж на регистрационни табели извън пунктовете на МВР вече ще бъде 4 лв. Това предвиждат предложения за промени в Тарифа номер 4 за такси...
Мобилни групи ще сменят номера на колата от Нова година София. Шофьорите ще могат да сменят регистрационния номер на колата си от вкъщи. От Нова годи...