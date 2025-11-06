Със скоростта на звука! Ferrari и Bang & Olufsen представиха своята колекция в България

Адреналин, дизайн и звук се сляха в перфектен ритъм по време на специалното събитие A Ferrari Night, проведено на 5 ноември в шоурума на Ferrari в София. Италианската автомобилна мощ и датската акустична прецизност се срещнаха в изключителна вечер, посветена на новата лимитирана колекция Bang & Olufsen Ferrari Edition – аудио линия, която носи духа на скоростта, съвършенството и червения блясък на Маранело.

Стил, технологии и легенди

Събитието събра десетки гости, партньори и автомобилни ентусиасти, които станаха свидетели на премиерата на колекцията, обединяваща характерните за Ferrari материали и цветове с инженерната точност и звуковата чистота на Bang & Olufsen.

„Bang & Olufsen съвместно с Ferrari създадоха лимитирана серия продукти, за да отбележат постиженията на двете марки в съвършенството и дизайна. Всеки един от тези продукти е в нюанс на поразителния червен цвят на Ferrari. От ламелите до рамката, Beosound Theatre Ferrari Edition и Beolab 50 Ferrari Edition са изработени изцяло от алуминий Grigio Corsa. Всеки детайл, чак до величествения кон на Ferrari, е изпълнен с осезаема елегантност“, сподели Надя Кирова, управител на Bang & Olufsen България.

От своя страна Васил Тодоров, търговски мениджър на Ауто Италия, добави: „Ferrari винаги е било символ на съвършенство и страст, а партньорството с Bang & Olufsen показва, че тези ценности могат да бъдат предадени и чрез звука. Радваме се, че за първи път в България представихме колекция, която обединява две легенди в дизайна и технологиите.“

Когато звукът говори италиански

В рамките на вечерта гостите се насладиха на кратка демонстрация на специалната колекция Bang & Olufsen Ferrari Edition, включваща активните тонколони Beolab 50 и саундбара Beosound Theatre.

Beolab 50 Ferrari Edition впечатлява с алуминиеви ламели в цвят Grigio Corsa и яркочервени акценти, вдъхновени от емблематичните линии на Ferrari. Моделът създава разтърсващи звукови пейзажи с прецизна изработка до последния детайл.

Beosound Theatre Ferrari Edition пък носи впечатляваща мощ и елегантност – всеки елемент, от ламелите до рамката, е изработен от алуминий Grigio Corsa, а емблемата на Ferrari Prancing Horse придава завършената аура на съвършенство.

Симфония от визия, звук и движение

Колекцията Bang & Olufsen Ferrari Edition представя съвършен синтез между звук, стил и технология. Всяка творба е съчетание на акустична мощ и дизайнерска изтънченост, в която философията на двете марки се усеща във всеки детайл – престиж, динамика и неподражаем стил.

В шоурума, огрян от червените бижута на Ferrari, гостите преживяха вечер, в която двигателят и музиката звучаха в унисон. Продуктите на Bang & Olufsen, посветени на Ferrari, са истинска симфония от визия и звук – едновременно модерна и вечна, технически съвършена и емоционално въздействаща.

Цялата лимитирана линия и допълнителна информация за моделите са достъпни на официалния сайт на Bang & Olufsen.

