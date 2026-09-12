Със скоростта на звука! Ferrari и Bang & Olufsen представиха своята колекция в България
Лимитирани аудио бижута, вдъхновени от червения цвят и мощта на италианските супер автомобили
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Лимитирани аудио бижута, вдъхновени от червения цвят и мощта на италианските супер автомобили
Едно от четирите създадени Ferrari 290 MM от 1956 г. беше продадено на търг на Sotheby's в Ню Йорк за 28,05 млн. долара, пише Bloomberg. На търга бяха...
Ferrari публикува снимки и информация за новия пистов суперхибрид FXX K, който ще бъде пуснат в ограничена серия. Машината ще излезе на пазара през 20...
Ню Йорк. Новото Ferrari ще струва 1,3 млн. долара, но дори и да имате толкова пари това не означава, че ще можете да станете един от 499-те нови собст...
Рим. Ferrari, участвало в състезанието "24 часа на Льо Ман", и още едно, закупено от Джон Ленън, след като е получил шофьорската си книжка, ще бъдат п...