Една тенджера промени света, направи революция в индустрията
Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
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Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
Той е първият в индустрията, който разполага с перископски модул с две лещи
Устройство за обезвреждане на мини е изобретено в Турция
Към науката ни има интерес от чужбина
Университетите, които са докарали научна разработка до патент, могат да направят компания и да развият изобретението си
Български специалисти са изобретили гориво за ракети за борба с градушките, което се произвежда от череши, пише inews.bg. То ще се произвежда от проду...
Третият участник Кристиан Георгиев бе награден на "Научните чудеса" Трима гимназисти ще представят България на най-голямото предуниверситетско състез...
Вече регистрираме марки и дизайни онлайн, обяснява Таня Найденова София. Преди месец и половина юристката Таня Найденова пое Патентното ведомство. Тя...