Хитра контрабанда през морето! Играчки, жетони и аксесоари скрити в кашони
Митническо разузнаване разкри схема с укриване на стоки за хиляди бройки
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Митническо разузнаване разкри схема с укриване на стоки за хиляди бройки
София. Въвеждат се по-стриктни изисквания за безопасност на детските играчки. Министерският съвет прие промени в Наредбата за съществените изисквания...
Благоевград. Бързата и адекватна намеса на екип пожарникари предотврати разрастването на голям пожар и унищожаването на търговски обекти. Огънят лумна...
Сливен. Младо сливенско семейство дари играчки на децата от Сливен, които ползват социалните услуги на общината. Със съдействието на общинската админи...