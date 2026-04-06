Хитра контрабанда през морето! Играчки, жетони и аксесоари скрити в кашони

Митнически служители в Бургас разкриха голяма схема за контрабанда на детски стоки, укрити в контейнери с легално декларирани товари от Китай. При три отделни проверки са задържани общо 33 692 артикула, част от които са били внимателно прикрити във фабрични опаковки и кашони. Акцията е проведена след анализ на риска от страна на митническото разузнаване. По случаите предстоят административнонаказателни производства.

Играчки, скрити в играчки

Най-голямото количество контрабандни стоки е открито в контейнер, който по документи е трябвало да съдържа автомати за детски играчки и резервни части. При щателната проверка обаче митничарите попадат на 18 673 недекларирани артикула - детски часовници, ключодържатели и различни аксесоари. Те са били скрити във фабрични кутии на вече декларираните стоки, което показва добре организирана схема за прикриване. Част от изделията са с изображения на популярни анимационни герои и защитени марки.

Жетони и части - втори удар

При втори контейнер, отново с групажни стоки, митническите служители откриват още 10 000 недекларирани жетона и 129 резервни части за игрални устройства. И в този случай стоките са били укрити сред законно деклариран товар, което подсказва сходен модел на действие.

Антистрес топки в кашони

Третата проверка също разкрива опит за прикриване - 4890 антистрес топки са открити в кашони между други стоки. Въпреки по-малкия обем, случаят потвърждава системния характер на схемата.

Всички контрабандни артикули са задържани, а проверките сочат участие на различни български фирми като получатели и китайски компании като изпращачи. Разследването продължава, като митническите власти ще изясняват пълния обхват на схемата и евентуални връзки между отделните доставки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com