Най-големият екшън герой от Библията. Той помоли слънцето да спре и то го послуша
Исус Навин - стратегът на Обетованата земя
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Исус Навин - стратегът на Обетованата земя
Нерада съдба ги сближава, но има хепиенд
Микеланджело излага легендарния си Давид в сърцето на Флоренция
Тя го покани да открие концерта си догодина
Свети Давид Български бил брат на цар Самуил и най-голям от четиримата синове на комитата Никола
Негови близки казаха защо се е стигнало до такъв край
Днес Давид на Микеланджело е най-популярната статуя в света.
Родителите му и полицията не спират да го търсят, но засега няма и следа от него
Блокадата на българо-турската граница излезе извън контрол
София. Шефката на пресцентъра на БСП Жанет Пашалиева роди здрав красавец и го кръсти Давид. Момченцето е с фантастичните мерки от 3. 400 кг и 50 см....