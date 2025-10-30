Казанлък се подготвя да обучава медицински сестри

На официална среща в Казанлък беше подписан меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, представляван от неговия ректор проф. д-р Сотир Сотиров.

По време на срещата ректорът представи изискванията на университета за успешно реализиране на бъдещите образователни дейности в града – наличие на завършена и оборудвана база, както и осигуряване на преподавателски кадри, като беше подчертано, че е желателно част от тях да бъдат местни специалисти.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова благодари на проф. Сотиров за приемствеността и готовността му да продължи инициативата, започната от предходното ръководство на университета. Тя подчерта, че общината е напълно ангажирана с реализацията на проекта и е готова да съдейства в процеса по кандидатстване и подаване на проектни предложения.

За изпълнението на проекта са осигурени 6,9 милиона лева по линия на КИТИ – Концепция за интегрирани териториални инвестиции, които ще бъдат използвани за изграждането и оборудването на учебната база.

Кметът Стоянова изрази желание страните да си дадат достатъчно време, за да се подаде един качествен проект, който ще бъде още една стъпка към осъществяване на идеята- разкриване на филиал на Бургаския университет.

Кметът Стоянова изрази удовлетворение от ползотворното партньорство между общината и университета и подчерта значението на съвместните усилия за развитието на висшето образование и привличането на млади хора в региона.

По време на посещението си в Казанлък представителите на университета разгледаха сградата, предвидена за филиала и болницата на града.

На срещата присъстваха зам-ректорите на Бургаския университет проф. д-р Ирена Марковска - Минова и доц д-р Варвара Панчева, зам. кметът по образование Сребра Касева и зам.кметът доц. д-р Аксения Тилева.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com