Пол Маккартни с невероятно признание! След разпадането на "Бийтълс"...

Размишлявайки върху слуховете, които се разпространиха, когато „Бийтълс“ официално се разпаднаха, Пол Маккартни признава, че по онова време наистина се е чувствал „мъртъв“.

През 1969 г., когато групата се разпадна, 27-годишният Маккартни си спомня как „най-странният слух“ започнал да набира сила – че той е починал. „Бяхме го чували и преди, но изведнъж, през есента на 1969 г., подхванат от един американски DJ, той придоби собствен живот. Милиони фенове по света повярваха, че наистина съм мъртъв“, пише Маккартни в своя статия за „Гардиън“.

По онова време членовете на групата били въвлечени в съделни спорове, свързани с мениджъра им Алън Клайн. Маккартни решил да напусне Лондон за известно време и да се усамоти с жена си Линда и новородената им дъщеря Мери във фермата си в Шотландия. Той споделя, че е питал съпругата си как е възможно толкова хора да повярват на подобен слух, при положение че двамата се били оттеглили „точно за да избягат от злонамерените приказки, които разрушаваха „Бийтълс“.

Половин век по-късно, Маккартни признава, че в известен смисъл слуховете може би са били прави: „В толкова много отношения наистина бях мъртъв. Бях 27-годишен бивш Бийтъл, потънал в море от съдебни и лични конфликти, които ми отнемаха енергията. Имах нужда от пълен рестарт. Чудех се дали някога ще мога да продължа след това невероятно десетилетие.“

Уединението във фермата обаче му помогнало да се възроди. „Вътрешният ни кръг усещаше, че се случва нещо ново. Старият Пол вече не беше новият Пол. За първи път от години се чувствах свободен – ръководех собствения си живот“, пише музикантът, предаде БГНЕС.

Скоро животът на Пол Маккартни ще бъде пресъздаден в четири биографични продукции за „Бийтълс“, които ще представят историята на групата от гледната точка на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Филмите ще излязат по кината през 2028 г. Ролята на съпругата му Линда ще бъде изиграна от Сърша Ронан, а самият Маккартни ще бъде пресъздаден от Пол Мескал („Гладиатор II“).

