Пол Маккартни се изповядва в нова книга

Пол Маккартни издаде книгата "Текстове: 1956 досега", в която разказва за живота си чрез начина, по който се е вдъхновявал за песните си, съобщи Ройтерс.

Описанието на книгата е "автопортрет със 154 песни". Тя обхваща осем десетилетия от работата на Пол Маккартни - още от тийнейджър, през "Бийтълс", "Уингс", като солов изпълнител. Маккартни си спомня как е търсил вдъхновение в автобус или е сънувал заглавие на песен.

Двутомникът е организиран по азбучен ред с текстове на песни като "Hey Jude", "A Hard Day's Night", "Penny Lane", към които музикантът разказва какво го е вдъхновило.

Както покойният Джон Ленън от "Бийтълс", така и първата съпруга на Пол Маккартни - Линда, фигурират често в спомените.

Пол Маккартни е признат за един от най-великите автори на песни на всички времена. Той пише първата си композиция "I Lost My Little Girl" на 14 години, след като майка му умира през 1956 г. Много по-късно сън как тя го успокоява, вдъхновява заглавието на "Let It Be".

Пол Маккартни си спомня и родния си Ливърпул, и близки, които са го вдъхновили. Книгата е изпълнена също със снимки, ръкописи и писма.