Как един сън стана песен и покори планетата

На 13 септември 1965 г. в САЩ излиза една от най-емблематичните песни на XX век – „Yesterday“ на The Beatles

Сингълът не само покорява класациите, но и се превръща в културен феномен, който продължава да вдъхновява поколения музиканти и слушатели.

Сънувана мелодия, която никой не беше чувал

Пол Маккартни се събужда една сутрин с мелодия в главата си. Убеден, че я е чул някъде, той започва да я свири на пиано и да пита приятели и колеги дали я разпознават. Цял месец търси източника, като казва: „Беше като да намериш портфейл на улицата – искаш да го върнеш, но ако никой не го потърси, може би е твой.“

Първоначалният текст на песента е далеч от меланхоличния шедьовър, който познаваме днес. Работното заглавие е „Scrambled Eggs“ („Бъркани яйца“), а началните редове гласят: “Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs…”

Една китара и струнен квартет

„Yesterday“ е първата песен на The Beatles, записана само с един член на групата – Пол Маккартни. Той изпълнява вокалите и акомпанира с акустична китара, а към него се присъединява класически струнен квартет – нещо нечувано за рок група по онова време.

Това решение е революционно: песента няма барабани, няма бас, няма електрически китари – само глас, струни и емоция. Така „Yesterday“ се откроява не само в дискографията на The Beatles, но и в цялата поп музика.

Рекорди и признания

„Yesterday“ е най-кавърната песен в историята – с над 3000 официално регистрирани версии.

Включена е в Залата на славата на „Grammy“ и е обявена за най-добрата песен на XX век от BBC.

Въпреки че е издадена като сингъл в САЩ, в родната Великобритания това не се случва – странен маркетингов ход, който не пречи на глобалния успех.

The Beatles – отвъд четворката

Любопитен факт: въпреки че „Yesterday“ е част от албума „Help!“, нито Джон Ленън, нито Джордж Харисън, нито Ринго Стар участват в записа. Това предизвиква вътрешни дискусии в групата и бележи началото на по-индивидуалния подход в творчеството им.

Пол Маккартни по-късно признава, че „Yesterday“ е била първата песен, която му показва, че може да създава музика самостоятелно – нещо, което ще се развие в соловата му кариера.

Наследството на една сънна сутрин

„Yesterday“ не е просто песен – тя е доказателство, че вдъхновението може да се появи в най-неочаквания момент. От шеговит текст за яйца до музикален шедьовър, който се изучава в университети, тази композиция остава вечна.

И както самият Маккартни казва: „Никога не съм мислел, че една песен, която започна с 'Scrambled Eggs', ще се превърне в нещо толкова голямо.“

