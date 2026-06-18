Радев астрален близнак с Пол Макартни. Какво ги свързва?

На пръв поглед няма нищо общо между премиера Румен Радев и музикалния абсолют Пол Макартни.

Обаче имат най-важното – празнуват рожден ден на една и съща дата – 18 юни. С 21 години разлика. Българският политик е роден през 1963-та, а британският гений през 1942 г.

Независимо какво казват почитателите и критиците им, има факти, които не могат да се преиначат.

Единият е от няколкото най-главни законодатели в музиката – след Елвис Пресли, се нареждат „Бийтълс“, сред най-великите в историята. Макартни пише, композира вечните песни, в комбина с другия гений-Джон Ленън и с асистенцията на чудесните Джордж Харисън и Ринго Стар.

Румен Радев спечели два президентски мандата, след това безусловна и необяснима подкрепа за премиерския пост.

Макар и косвени прилики, има неща, които са характерни и важни за двамата.

И макар да принадлежат на различни светове, и Румен Радев, и Пол Маккартни често поставят акцент върху мира и диалога. За единия това е част от държавническата роля, а за другия – от десетилетия е тема в музиката и обществените му каузи.

Акорди

През 1961 г., когато „Бийтълс“ още свирят по клубовете на Хамбург срещу бира и място за спане, младият Пол Маккартни се нуждае от собствен бас. Като левичар той трудно намира подходящ инструмент, а и парите са малко. В музикален магазин в Германия погледът му попада върху бас Höfner 500/1. Цената е около 30 британски лири – сума, която тогава едва може да си позволи.

С този бас Маккартни записва първите два албума на Бийтълс – Please Please Me и With the Beatles. Малко по-късно инструментът става толкова разпознаваем, че феновете започват да го наричат „бийтълския бас“.

През 1963 г., в разгара на Бийтълманията, компанията Höfner подарява на Маккартни нов модел. Той става любимият му инструмент, а старият бас от 1961 г. остава в сянка като резервен вариант.

В същата година, когато Пол получава любимият си бас,1963 -та, се ражда бъдещия пилот Радев.

След разпадането на „Бийтълс“ Маккартни създава групата Wings. През 1972 г., докато пренася техника между студиа в Лондон, част от оборудването остава за една нощ във ван. На следващия ден музикантите откриват, че автомобилът е разбит, а сред изчезналите вещи е и легендарният бас от 1961 г.

Този бас от 1963 г. е малко по-различен от 1961 г. и на него той свири оттогава и все още свири на концертите си и до днес. През 2024 г., повече от половин век след изчезването му, семейство доброволно предава баса от 1961 г. за проверка. След обстоен анализ Höfner и екипът на Маккартни потвърждават, че това действително е легендарният инструмент от 1961 г.

Най-любопитното е, че басът не е открит в таен склад, на търг или в музей, а в обикновен дом във Великобритания.

Макар повечето хора да свързват Румен Радев с кабината на изтребителя и президентската институция, държавният глава има и по-малко известна страст – музиката. През годините той неведнъж е показвал, че обича да свири на китара, а най-голяма популярност придобиха кадрите след президентските избори през 2021 г., на които изпълнява песента „Признание“ на група „Диана Експрес“. „Беше много отговорен и харизматичен“, разказват днес съученици и учители, припомняйки неговата страст – всяко междучасие хващал китарата, свирел и в училищния оркестър.

Радев предпочита мелодичния рок, а сред любимите му групи е Marillion. Също така не крие възхищението си към творчеството на Митко Щерев, като споделя, че може да слуша инструменталната музика от филма Осъдени души с часове, потапяйки се в „цяла една вселена“.

Датата

Според астролозите родените на 18 юни попадат под знака на Близнаци – зодия, управлявана от Меркурий, планетата на интелекта, комуникацията и любопитството. На хората, родени на тази дата, традиционно се приписват бърз ум, амбиция, адаптивност и способност да се издигат в избраната от тях сфера.

Любопитното е, че сред характерните качества за 18 юни астрологичните профили посочват стремеж към лидерство, желание за постижения и непримиримост към посредствените резултати. Единият стига до върха на българските Военновъздушни сили, президентския и премиерския пост, а другият покорява света с „Бийтълс“ и се превръща в една от най-големите музикални икони на всички времена.

Ако има нещо общо между тях, то е, че и двамата сякаш потвърждават една от най-често споменаваните черти на родените на 18 юни – нежеланието да останат незабелязани.

А и двамата са отличници в гимназиална възраст. През 1953 г. Пол е един от само трима ученици от 90, които са издържали изпита 11-Plus , което означава, че може да посещава Ливърпулския институт – гимназия, а не средно модерно училище. Румен още в училище той се отличава с изключителни математически способности. Талантът му го отвежда до Математическата гимназия в Хасково, която завършва със златен медал през 1982 г.

Когато съдбата минава през небето

Авиацията е страст и за двамата. За Румен Радев е професия, призвание и път към върха – той натрупва над 1400 летателни часа като пилот на изтребител и дори лично изпълнява фигури от висшия пилотаж с МиГ-29 – Камбана и Кобра.

Пол Маккартни проявява сериозен интерес към авиацията в началото на 2000-те години. Тогава легендарният музикант взема уроци по летене на летището Лид в графство Кент, Англия, и преминава пилотско обучение.

Макар че интересът му към самолетите е добре известен, Маккартни никога не изгражда професионална кариера в авиацията. За разлика от Румен Радев, който посвещава живота си на военната авиация и достига до званието генерал и командир на Военновъздушните сили, за съоснователя на „Бийтълс“ летенето остава любимо хоби и лично предизвикателство.

Има обаче и две не толкова приятни случки във въздуха. .

При Пол Маккартни самолетът се превръща в декор на един от най-драматичните моменти в съвременната история. На 11 септември 2001 г. музикантът се намира на борда на самолет в Ню Йорк, когато пред очите му се разиграва трагедията със Световния търговски център.

На 3 май 2012 г. Пол Маккартни и съпругата му Нанси Шевъл едва не стават жертва на тежка хеликоптерна катастрофа в имението си в Източен Съсекс. По това време двамата дори не подозират колко близо са били до трагедия.

Инцидентът се случва, след като Маккартни и съпругата му се връщат към дома си от Лондон, където са участвали в събитие по повод издаването на готварската книга на дъщеря му Мери Маккартни. Хеликоптерът „Сикорски S-76C“, с който пътуват, попада в изключително неблагоприятни метеорологични условия – ниска облачност, слаба видимост и дъжд.

При захода за кацане пилотът губи визуален контакт с площадката на имението. Заради лошата видимост машината неусетно се отклонява опасно близо до близката гора – само на около 60 сантиметра от дърветата.

Според разследването, ако хеликоптерът се беше ударил в тях, последствията вероятно щяха да бъдат катастрофални. За щастие пилотът успява да овладее ситуацията.

Ръкуват се с един и същ лидер

През 2003 г. Пол Маккартни разтърси Червения площад в Москва с шоуто си „Back in USSR“, на което присъстваха бившите му опоненти от бившето съветско КГБ, включително самият руски президент Владимир Путин, който покани Маккартни да бъде почетен гост в Кремъл. През 2004 г. Пол Маккартни получи подарък за рождения си ден от руския президент. През юни 2004 г. той и Хедър Милс-Макартни отседнаха като специални гости в крайградските дворци на руските царе в Санкт Петербург, Русия. Там той организира зрелищно шоу близо до Зимния дворец в Санкт Петербург.

От началото на президентския си мандат Румен Радев се е срещал официално два пъти с руския президент Владимир Путин. Срещите се проведоха в период, когато отношенията между Русия и Европейския съюз бяха обтегнати, а всяка визита на европейски лидер в Москва или Санкт Петербург привличаше засилено внимание.

Първата среща между Румен Радев и Путин се състоя на 22 май 2018 г. в Сочи. Това беше първото официално посещение на българския държавен глава в Русия след встъпването му в длъжност.

Година по-късно, на 7 юни 2019 г., двамата президенти отново седнаха на една маса, този път в Санкт Петербург по време на международния икономически форум в града. Именно тогава Радев публично отбеляза, че това е втората му среща с руския лидер.

Многодетни татковци

И двамата са родители на доведени деца. Президентът е женен за Десислава Радева, която има син Страхил от предишен брак. Легендата на Бийтълс пък приема като своя дъщерята на първата си съпруга Линда Маккартни – Хедър, която тя има от предишна връзка.

Румен Радев е баща на Георги и Дарина, от първия си брак.

Пол Маккартни също има голямо семейство. От брака си с Линда Маккартни е баща на Мери, Стела и Джеймс, а освен това приема като свое дете и Хедър. За най-успяла се счита Стела, която има собствена модна марка. Дарина на Радев, е сред обещаващите млади актриси и е в трупата на Народния театър.

Рибари

Първата мечта на днешния генерал като дете била да стане добър рибар. Двамата с баща му често хващали въдиците и заедно дебнели рибата край реката. Но най-голямата му мечта била да работи в мандра. „Имаше мандра на края на селото и когато минехме покрай нея, мандраджията, много добър човек, ни гощаваше с истинско прясно сирене. Показваше ни как се прави и всичко ми изглеждаше като магия. А и накрая се получаваше нещо много вкусно“, спомня си Радев.

Пол Маккартни разказва, че е станал вегетарианец след риболовен излет.

Маккартни, тогава на 65 години, позира за кампания на организацията за защита на животните PETA с надпис: „Аз съм Пол Маккартни и съм вегетарианец“. Кампанията включва и неговите думи: „Преди много години бях на риболов и докато издърпвах горката риба, изведнъж си помислих: „Убивам я – само заради краткотрайното удоволствие, което ми носи това. И нещо в мен щракна. Докато я гледах как се бори за въздух, осъзнах, че нейният живот е толкова важен за нея, колкото моят е важен за мен.“

Изкуството е връзка

Музиката като форма на изкуство е морето, в което Пол плува, но Радев също има афинитет към арта, и не само по петолинието.

Зад образа на пилота и държавника се крие човек с подчертан интерес към изкуството и философията. Сред любимите книги на Румен Радев е „Физика на тъгата“ на Георги Господинов, която той определя като разказ за емпатията и способността да се поставиш на мястото на другия.

Президентът признава преди време, че е бил силно впечатлен и от един от моноспектаклите на Камен Донев. По думите му е останал поразен от таланта на актьора да държи публиката в захлас в продължение на два часа. Както и от играта на Захари Бахаров и Юлиан Вергов в „Арт“.

Особено място в интересите му заема и изобразителното изкуство. Сред произведенията, които са го впечатлили най-силно, е Крачещият човек. В нея Радев вижда не просто застинала материя, а въплътен устрем и движение – пример как изкуството може да вдъхне живот на неподвижното.

Може би именно това обяснява и възгледа му за летенето. Според него пилотът не разчита единствено на оперативното мислене и строгите правила. Полетът е среда, в която човек е едновременно изправен пред страх, красота, риск и възторг. Затова Радев поставя особена стойност върху абстрактното мислене и способността да виждаш отвъд очевидното – качество, което свързва небето, изкуството и човешкото въображение.

Пол Маккартни написа книжки за деца, една от които "Хей, дядо готин", която е издадена и у нас.

Спортни натури

И двамата държат на добрата физическа форма. Докато Румен Радев тренира бокс, баскетбол, плуване и бягане още от ученическите си години, Пол Маккартни поддържа тонуса си с бягане, йога, плуване, медитация, дълги разходки и активен живот сред природата.

Има и още една любопитна прилика – и двамата обичат планините и спокойствието извън големите градове. Радев често ходи на походи, а Маккартни прекарва голяма част от свободното си време в провинциалните си имоти в Англия и Шотландия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com