Шок! Какво се случи с Пол Маккартни

Сър Пол Маккартни едва не е бил прегазен на пешеходна пътека пред студиата "Abbey Road", докато дъщеря му Мери снима документален филм, посветен на 90-годишнината на световноизвестната сграда, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Музикантът от "Бийтълс" се опитвал да пресъздаде обложката на албума "Abbey Road" на групата от 1969 г. за първата пълнометражна продукция на дъщеря си, озаглавена "Ако тези стени можеха да пеят" (If These Walls Could Sing) на Дисни плюс. Легендарната ливърпулска четворка записва в прочутите студиа и кръщава на тях 11-ия си албум . Емблематичната обложка на "Abbey Road" изобразява членовете на групата, които пресичат пешеходната пътека тип "зебра" на едноименната улица.

"Докато си тръгвахме (от студиото), казах: "Ще те снимам (при пресичането)", той тръгна, а една кола изобщо не спря!", разказва пред списание "Ес" Мери Маккартни, която е фотограф и режисьор. Документалният й филм беше пуснат в края на миналата година.

53-годишната жена споделя, че е била "наистина нервна" да покаже на баща си готовия филм. "Заведох го на кино, за да го гледа и продължих да си мисля: "О, Боже мой, надявам се да му хареса ... На следващия ден бях на едно събитие и някой каза: "Видях баща ти и той говореше за документалния филм". Това е място, към което Пол Маккартни наистина е пристрастен... Когато чу, че правя документален филм, беше наистина доволен и това го накара отново да се замисли за студиата "Abbey Road" и за много от историите".

Мери споделя, че винаги е емоционална при посещение на мястото и си "припомня минали времена", прекарани там с майка й Линда Маккартни, която почина през 1998 г. "Много от хората, които все още работят там, бяха и с родителите ми. Те ме дърпаха настрани и казаха: "Наистина си спомняме майка ти... колко страхотна беше". Дъщерята на Пол Маккартни признава, че спомените я накарали да пророни сълзи.

Във филма на Мери Маккартни специално участие взимат баща й, която вече е на 80 години, заедно с колегата си от "Бийтълс" Ринго Стар, а също Елтън Джон, Роджър Уотърс от "Пинк флойд" и Лиъм Галахър.

Студиата "Abbey Road" са създадени през 1931 г. от компания "Грамофон", наследена от И Ем Ай, която на свой ред беше закупена от "Юнивърсъл мюзик" през 2012 г.