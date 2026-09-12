Путин прие Лукашенко! Какво си казаха за войната?
Зеленски призова за мир
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Зеленски призова за мир
Привиква отделни подразделения на бойни лагери
9 май ще бъде натоварен работен ден за руския президент
Беларус настоява за мащабен договор, който да обхване ключови въпроси
Беларуският президент поясни, че не заплашва никакви страни или организации
Част от санкциите са облекчени
Според беларуския лидер трябва да бъде постигнато споразумение с украинския президент
Официалното преброяване на гласовете все още е в ход
Трябва да се споразумеете, каза президентът на Беларус
Беларуският президент казва, че това са "глупости"
Каза голяма новина в интервю за телевизия "Русия-1"
Лидерът на Беларус "гнусна" и "отвратителна"
Беларуският лидер коментира войната
Ние се готвим за война и го казвам открито, посочи той
Президентът на Беларус желае на българския народ мир, просперитет и благоденствие
Какво следва
Страната е изложена на риск от престъпления от "екстремистки характер", твърди президентът
В последно време Русия изпитва недостиг на кокоши яйца
Има достатъчно проблеми и от двете страни, изтъкна президент на Беларус
Беларуският президент e изразил интерес към създаване на тристранно партньорство