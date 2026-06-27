Путин се срещна с Лукашенко, докато войната в Украйна взема нови жертви

Двама души загинаха, а 12 бяха ранени при руска атака с дрон срещу украинския град Никопол в Днепропетровска област. Сред пострадалите има и две 12-годишни момичета. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев остава готов за мирни преговори, но първата стъпка трябва да бъде направена от Русия. Междувременно руският президент Владимир Путин проведе среща с беларуския лидер Александър Лукашенко.

Двама загинали и 12 ранени в Никопол

При руска атака с безпилотен летателен апарат срещу Никопол загинаха двама души, а други 12 бяха ранени, съобщи Укринформ, като се позова на началника на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

Сред пострадалите са две 12-годишни момичета, които са настанени в болница в стабилно състояние. Петима възрастни също са хоспитализирани, като трима от тях – двама мъже на 53 и 43 години и 46-годишна жена – са в тежко състояние.

Останалите ранени са получили медицинска помощ на място. При нападението е бил повреден и микробус.

Зеленски: Русия трябва да прекрати войната

Във вечерното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски подчерта, че Украйна остава готова за срещи на най-високо равнище и за преговори, които да доведат до край на войната.

„Украинските войници доказват всеки ден прецизната сила на Украйна. Наказателните удари на Украйна с дълъг и среден обсег се прилагат изцяло. Това са нашите справедливи отговори към Русия за тази война – война, която Русия започна и тя трябва да бъде тази, която ще я прекрати“, заяви Зеленски.

Той призова Москва да изтегли войските си от Украйна.

„Ние не искаме война. Украйна вече е отправила предложения към своите ключови партньори, а държавите, които поддържат отношения с Москва, също знаят, че среща е възможна и че прекратяването на тази война е възможно. Русия трябва да направи тази крачка към мира“, каза украинският държавен глава.

Зеленски благодари на всички страни, които подкрепят Украйна и работят за насърчаване на дипломацията и спасяването на човешки животи.

Путин и Лукашенко обсъдиха войната

Междувременно руският президент Владимир Путин прие беларуския лидер Александър Лукашенко в резиденцията си „Валдай“ в Новгородска област.

По информация на Кремъл двамата са обсъдили търговско-икономическото сътрудничество, съвместните проекти и въпросите на регионалната сигурност, като сред основните теми е била и войната в Украйна.

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