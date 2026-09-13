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Никопол изпрати Вероника

Никопол изпрати Вероника

Днес в Никопол бе погребението на 23-годишната студентка Вероника Здравкова, която бе открита мъртва на 3 март във Велико Търново. Погребението беше...

05 март | 17:20
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