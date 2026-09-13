Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Зеленски призова за мир
В този ден се чества и паметта на преподобния Антоний Печерски
ПП ГЕРБ откри своята предизборна кампания в Никопол. На събитието присъстваха народният представител от ГЕРБ и председател на областното ръководство В...
„В Никопол имаме мощен екип – компетентни хора, знаещи и можещи, но най-важното – обединени от една идея, тази на БСП. Властта има смисъл, само когато...
Започват предпроектните проучвания за строежа на нов мост на Дунав между Никопол и Турну Мъгуреле. Транспортните министерства на България и Румъния ще...
Днес в Никопол бе погребението на 23-годишната студентка Вероника Здравкова, която бе открита мъртва на 3 март във Велико Търново. Погребението беше...
Обсъжданите варианти за мостове са при Силистра – Кълъраш и Никопол – Турну Мъгуреле София. Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбир...
Николол. Нивото на Дунав се закрепи през дена на 708 сантиметра при критично 800. Кметът на града Емил Бебенов обяви второ ниво на наблюдение. „В го...
Никопол. Главният равин на държавата Израел рав Йона Мецгер обеща светло бъдеще за крайдунавския град заради миналото му. В него през 16 в. живял авто...