Безпрецедентно в "Ергенът"! Мъж зад кулисите става главен герой
За първи път мъж зад кулисите излиза на сцената в "Ергенът". Операторът и авантюрист Георги Гатев е четвъртият ерген, който следващата седмица се прис...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Гатев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За първи път мъж зад кулисите излиза на сцената в "Ергенът". Операторът и авантюрист Георги Гатев е четвъртият ерген, който следващата седмица се прис...
Повече от четири часа разпитваха днес в прокуратурата арестувания
Адвокатът му призна за Пригожин
София. Петимата кандидати за членове на Националното бюро за СРС-тата бяха одобрени от Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и...